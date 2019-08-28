O kayınbirader tutuklandı

ZONGULDAK'ta, yengesi Leyla Köse'yi(50) baltayla saldırırarak ağır yaralayan, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılan Savaş Orhan Köse, yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Geçen 18 Ağustos'ta Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde meydana gelen olayda, Leyla Köse'nin evine doğru yürüdüğü sırada yolu, kayıbiraderi Savaş Orhan Köse, tarafından kesildi. Aracıyla yolunu kestiği yengesine tekme ve baltayla saldıran kayınbirader, yakında bulunan ağabeyi Turgut Köse'nin gelmesiyle kaçtı. 3 çocuk annesi, hastaneye kaldırılırken, Savaş Orhan Köse şikayet üzerine gözaltına alındı. Ancak ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Balta darbeleriyle yaralanan kolundan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ameliyat edilen ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Leyla Köse, tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildi. Ancak kayınbiraderi Savaş Orhan Köse'nin aynı köyde yaşıyor olması nedeniyle kent merkezindeki kızının evine sığındı. Leyla Köse, kayınbiraderinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Evimiz yan yana. Bir süredir görüşmüyorduk. Bizi rahatsız ediyordu. İşi yok, çalışmıyor. Eşimle ben, şikayetçi olduk. Bana fiziksel ve cinsel tacizde bulunuyordu. Şikayet ettiğim de "kanıtın var mı?" diyorlar. Bana bunu yapan kayınbiraderim elini kolu sallayarak geziyor. Sonum Emine Bulut gibi olacak. Psikolojim ve ruhsal durumum bozuldu. Bana bunu yapma yetkisini ona kim verdi? Savcı bırakıyor. Kadınların artık sesi duyulsun. Evime gidemiyorum. Kızımın evine sığındım" dedi.

HABERİN ARDINDAN TUTUKLANDI

nın Leyla Köse'nin dramını dile getiren dünkü haberinin ardından harekete geçen Çaycuma Başsavcılığı, Savaş Orhan Köse hakkında yakalama kararı çıkarttı. Jandarma tarafından tekrar gözaltına alınan Savaş Orhan Köse, sevk edildiği adliyede "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Saldırganın tutuklanmasına sevindiğini söyleyen Leyla Köse, "Ben tutuklanmasına sevindim. Ama sevindiğim kadar korkularım ve endişelerim daha da arttı. Çünkü geride kalan, birlikte yaşadığı kadın, bana karşı çok öfkelendi. Bana bir şey yaptırmasından korkuyorum. Aileden bazı kişileri arayıp, davayı geri çekmemi, şikayetimden vazgeçmem için baskı yapıyorlar. Ben şikayetimden asla vazgeçmiyorum. Bu konuda da destek bekliyorum" dedi.

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DHA