O kepçenin sahibi konuştu:

Bursa'da 6 tonluk kepçesi çalınan kişi, "Hırsızlardan koruyamadık, bari yağmurdan koruyalım" diyerek, parçalanan kepçenin geri kalan kısımlarının üzerini örttü.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Yalçın'ın 8 dönümlük armut bahçesinde kullandığı 6 tonluk kepçe çalındı. Uzun süre iş makinesini arayan Yalçın, kepçeyi bulamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerinde ve çevresinde inceleme yapan jandarma ekipleri güvenlik kameralarında 6 tonluk makinenin bir vince yüklendiğini ve parçalanarak hurdacıya satıldığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak iş makinesini çalan zanlının, 16 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.K. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, hırsızı saklandığı yerde yakaladı. Şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

"Kepçenin kesilmesine engel olamadık"

Olayın 16 Ocak Çarşamba günü gerçekleştiğini ifade eden Yalçın, "Bizim Gürsu'da bir tarlamız var. Bu makineyi orada gübre doldurmada, toprak atmada kullanıyorduk. Daha evvel burada böyle vak'alar oldu. Akülerimiz, motosikletimiz çalındı. Ama bunlara aldırış etmedik. 6 tonluk kepçeyi vinç yardımı ile çalmışlar. Daha sonra hurdacıya satılmış. Biz olayı pazar günü fark ettik. Jandarmaya durumu bildirdik. Onlara teşekkür ediyorum. Biz geç fark ettiğimizden dolayı kepçenin kesilmesine mâni olamadık" dedi.

Jandarma ekiplerine teşekkür eden Yalçın, "Koskoca kepçe bu hale geldi. Piyasa değeri bugün 20-25 bin lira civarında. Benim aldığım bilgiye göre 5 bin 500 liraya hurdacıya vermişler. Kimse tarlasında bir şey bırakmasın. Bu tarz araçların, traktörler ovadan çalınıyor. 8 dönümlük alanda nasıl tedbir alalım? Armut bahçesinde kullanıyorduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA