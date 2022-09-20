O Kız ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? O Kız dizisi nerede çekiliyor? Başrolünde Erkan Petekkaya’nın olduğu yeni dizi heyecan veren fragmanının ardından merak konusu oldu.

O KIZ NE ZAMAN HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Kanal D’nin yeni dizisi ‘O Kız’ 21 Eylül Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak.

O KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen O Kız dizisinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

O KIZ KONUSU NE?

​​​​​​​Kadir’in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

O KIZ OYUNCULARI KİM?

Erkan Petekkaya(Kadir)

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)

Cengiz Orhonlu(Ozan)

Dilin Döğer (Zeynep)

Macit Koper (İsmail)

Asiye Dinçsoy (Türkan)

Orhan Kılıç (Fevzi)

Ayten Uncuoğlu (Fatma)

Münire Apaydın (Nimet)

Ilgın Çakır (Mine)

Melih Selçuk (Salih)

Ece Efe(İpek)

Göktuğ Yıldırım (Mustafa)

Cem Kurtoğlu (Arkın)

Deniz Bakacak (Seda)

Mustafa Konak (Yusuf)

Nehir Gökdemir (Esma)

Zeynep Sönmez (Seher)