O Kız ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? O Kız dizisi nerede çekiliyor?

O Kız ne zaman hangi kanalda başlıyor? sorusu yeni dizinin bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek olmasıyla araştırılıyor. İzleyenlerin en merak ettiği konu başlıkları ise, "Oyuncuları kim? Konusu ne? O Kız dizisi nerede çekiliyor?" oldu. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler...

Gül Erdoğan
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O Kız ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? O Kız dizisi nerede çekiliyor?

O Kız ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? O Kız dizisi nerede çekiliyor? Başrolünde Erkan Petekkaya’nın olduğu yeni dizi heyecan veren fragmanının ardından merak konusu oldu.

O KIZ NE ZAMAN HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Kanal D’nin yeni dizisi ‘O Kız’ 21 Eylül Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak.

O Kız ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? O Kız dizisi nerede çekiliyor?

O KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen O Kız dizisinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

O KIZ KONUSU NE?

​​​​​​​Kadir’in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

O Kız ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? O Kız dizisi nerede çekiliyor?

O KIZ OYUNCULARI KİM?

Erkan Petekkaya(Kadir)
Sezin Akbaşoğulları (Sitare)
Cengiz Orhonlu(Ozan)
Dilin Döğer (Zeynep)
Macit Koper (İsmail)
Asiye Dinçsoy (Türkan)
Orhan Kılıç (Fevzi)
Ayten Uncuoğlu (Fatma)
Münire Apaydın (Nimet)
Ilgın Çakır (Mine)
Melih Selçuk (Salih)
Ece Efe(İpek)
Göktuğ Yıldırım (Mustafa)
Cem Kurtoğlu (Arkın)
Deniz Bakacak (Seda)
Mustafa Konak (Yusuf)
Nehir Gökdemir (Esma)
Zeynep Sönmez (Seher)

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