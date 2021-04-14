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  3. O köyü mesken tuttular! Köylülerin tilkilerle başı dertte

O köyü mesken tuttular! Köylülerin tilkilerle başı dertte

Hakkari'nin Otluca köyünde tilkiler yiyecek aramak için sık sık ortaya çıkıyor. Köyü mesken tutarak kümeslere dadanan tilkiler, son bir ayda 60 hayvanı telef etti.

O köyü mesken tuttular! Köylülerin tilkilerle başı dertte

Hakkari'nin Otluca köyünü mesken tutarak kümeslere dadanan tilkiler, son bir ayda 60 hayvanı telef etti.

"HAYVANLARI TELEF EDİYOR"

İl merkezinden 34 kilometre uzaklıktaki Otluca köyünde yaşayan Halit İhtiyatlıoğlu (70), tilkilerin köye kadar inerek tavuklara saldırdığını dile getirdi. İhtiyatlıoğlu, "Kış mevsiminin sona ermesiyle Hakkari il merkezinden ayrılıp köye yerleşiyoruz. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Beslediğimiz hayvanlarla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Son bir ay içerisinde tilkiler 3 defa kümeslere dadandı. 40 tavuk, 10 hindi ve 10 ördeği telef etti" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

O köyü mesken tuttular! Köylülerin tilkilerle başı dertte

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