O mahallede herkesin soyadı aynı

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayanların hepsinin soyadlarının ‘Sarı’ ve Ahmet, Mehmet, Ali, Mustafa gibi isimlerin de birden fazla olması nedeniyle herkes birbirini lakapla çağırıyor.

Bu durum evraklarda ve resmi işlerde karışıklığın yaşanmasına sebep olurken, kimi zaman fıkraları aratmayan olayların da yaşandığı bildirildi.

Herhangi bir nedenden dolayı bir kişinin karakola çağrılması, aynı adı taşıyan ne kadar kişi varsa toplu şekilde karakola gitmelerine neden olabiliyor.Aynı adı taşıyan iki kişiden birinin ölmesi ve iki kere ölüm beyanının gönderilmesi de mahallelinin mahkemeye gitmesine kadar ulaşıyor.

Uzaktan da olsa birbirleriyle akraba olan köy halkı, alıştığı bu durumu normal karşılarken, ilk defa böyle bir olayla karşılaşanlar şaşırıyor. Mahallede, mezar taşlarında ise bütün soy isimler sarı olarak yer alıyor.

Mahalle sakinlerinden 78 yaşındaki Aydın Sarı, yaklaşık 3 asır önce ‘Sarı Hasan’ adındaki bir kişinin buraya yerleşerek, burada yaşadığını ve aynı soyadının devam ettiğini ifade etti.

Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, isim benzerliği olanların, soyadlarının da aynı olmasından dolayı karışıklıkların yaşandığını ifade ederek, “Dedelerimiz bir aileden Rize’den gelme olduğu için o yüzden herkesin soyadı aynı. Aramızda yabancı da yok, kan bağı var.Jandarmada kimi zaman karışıklık oluyor. Örneğin Ahmet Sarı aranıyor, aynı isimden 10 kişi var. İsim benzerliği olabiliyor. Daha sonra hepsi karakola gidiyor, orada anne ve baba isminden çözülebiliyor. Her insanın bir lakabı var” diye konuştu.