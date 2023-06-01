O markette dev indirim! 30’lu yumurta sadece 59 TL’ye satışta! Bu fırsat kaçmaz

Yumurtanın sağlık açısından son derece önemli bir besin olduğu bilinirken, fiyatlarındaki artış nedeniyle pek çok vatandaş yumurta tüketiminde zorluklar yaşamıştı.

Yumurta fiyatlarındaki artışın ardından, tek bir yumurtanın bile yüksek bir fiyata sahip olmasıyla vatandaşlar yumurta almakta zorlanmışlardı. Ancak şimdi müjdeli bir haber var! Yumurta fiyatlarına dev bir indirim yapıldı ve vatandaşlar yeniden yumurtaya ulaşmanın sevincini yaşıyorlar. Özellikle 30'lu L boy yumurta fiyatında yaşanan büyük indirim, vatandaşların yüzünü güldürdü.

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Yumurta fiyatlarındaki büyük artış sonrasında, Yunus Online adlı bir internet sitesi dev bir indirim kampanyası başlattı. 30'lu L boy yumurtaların satış fiyatı 59,90 TL'ye kadar düşürüldü. Bu indirim haberi duyanlar hemen stok yapmaya başladılar.

Artık 30'lu yumurtaları, internet üzerinden 59,90 TL gibi uygun bir fiyata satın almak mümkün. İndirimden yararlanmak isteyenler, hemen bu internet sitesine akın etmeye başladılar. Yumurta fiyatlarındaki bu indirim, vatandaşların ekonomik olarak rahatlamasına katkı sağlıyor ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürebilmelerini destekliyor.