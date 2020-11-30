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  3. Şimdi o özellik Spotify'de! İşte Spotfiy'nin yepyeni özelliği

Şimdi o özellik Spotify'de! İşte Spotfiy'nin yepyeni özelliği

Günümüzde kullanılan neredeyse tüm uygulamalarda bulunan "story" özelliği bu defa "Spotify" uygulamasına eklendi. İlk olarak 2011 yılında "Snapchat" uygulaması ile hayatımıza giren "story" özelliği en çok kopyalanan özellik haline geldi.

Şimdi o özellik Spotify'de! İşte Spotfiy'nin yepyeni özelliği

Akıllı telefonların kullanımıyla ilk defa  Snapchat uygulaması tarafından kullanıma sunulan hikayeler / story kuşkusuz dijital dünyanın en çok kopyalanan özelliklerinden biri. 
Engadget'ta yer alan habere göre, Twitter’ın ardından Spotify da kendi hikayeler altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyor. İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify'daki hikayeler özelliği şimdilik çalma listelerinin içerisinde yer alıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre, söz konusu özellik kullanıma sunulduğunda ana sayfada konumlandırılacak.

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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