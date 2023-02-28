O paylaşım sonrası harekete geçildi! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gözaltına alındı

Deprem felaketinin yaşandığı günden bu yana sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yapmıştı. Ercan bir paylaşımında, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sözlerin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.