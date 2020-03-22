O programda skandal sözler: Virüs yaşlıları vuruyor, AK Parti’nin seçmeni zaten yaşlı

Şeyda Taluk, Halk TV'de ekrana gelen Ayşe Nur Aslan’ın moderatörlüğünü yaptığı Medya Mahallesi isimli programa katıldı.

Şeyda Taluk canlı yayınlanan programda skandal sözler sarf etti.

Taluk programda "Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen" dedi.

Olayın sosyal medyaya düşmesi sonrası Şeyda Taluk'a kullanıcılar tarafından tepki yağdı.

ŞEYDA TALUK KİMDİR?

Şeyda Taluk, 1989 yılında Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Paris 8 Üniversitesinde Siyaset ve Hukuk Bilimi bölümünde tamamlamış aynı üniversitede Avrupa Çalışmaları üzerine doktora öncesi seminerlere katılmıştır.

Yaklaşık 25 yıldır politikadan, sivil toplum örgütlerine, kurumsal markalardan bireysel alana kadar uzanan birçok katmanda siyasal ve sosyal iletişim konusunda danışmanlık yapan Şeyda Taluk, dünyanın en önemli kadın kuruluşlarından biri olan AWID gibi birçok sivil toplum örgütüne de danışmanlık hizmeti vermiştir.

Kadir Has Üniversitesinde İletişim bölümünün kurulmasında da görev alan Şeyda Taluk, halen Bahçeşehir Üniversitesinde İkna ve İletişim Psikolojisi dersleri vermektedir.