O projeye Teşkilat dizisinin Pınar'ı Ezgi Şenler de dahil oldu! İzleyiciyi mükemmel bir kadro bekliyor!

28 yaşındaki oyuncu Ezgi Şenler, TRT 1 kanalında ekrana gelen Teşkilat dizisiyle kariyerinde yükselişe geçti. Geçtiğimiz sezon Çatı Katı Aşk isimli romantik komedi dizisinde izlediğimiz oyuncunun sürpriz bir şekilde diziden ayrılmasıyla hayranları oldukça üzülmüştü. Ardından Şenler, Teşkilat isimli yeni dizide ise yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Teşkilat'ın 14 bölüm süren ilk sezonunun ardından teklifleri değerlendiren Şenler, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir anlaşma yaptı.

SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİNE DAHİL OLDU

Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı sinema filmi Sen Yaşamaya Bak’a genç oyuncu Ezgi Şenler’in de katıldığı ortaya çıktı. Yaz tatilini sinema filminde yer alarak değerlendiren oyuncunun filmde nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu.

Ketche olarak bilinen yönetmen Hakan Kırvavaç’ın uzun süredir hazırlıklarını yaptığı filmin çekimleri de önceki gün başladı. Setten ilk paylaşım da Aslı Enver tarafından paylaşılmıştı.

Hakan Bonomo’nin hikayesini yazdığı filmin Netflix’te yayınlanacak...

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