O saatlere dikkat! Türkiye bu gece meteor yağmurlarıyla ışıl ışıl olacak

Her sene Ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleşen meteor yağmurları için geri sayım başladı.

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O saatlere dikkat! Türkiye bu gece meteor yağmurlarıyla ışıl ışıl olacak

Her sene Ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleşen meteor yağmurları için geri sayım başladı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, hafta sonu yaşanacak yoğun meteor (gök taşı) yağmurunun ışık kirliliğinden uzak bölgelerde izlenebileceğini ve bu sene gökyüzünde Ay'ın olmamasından kaynaklı gökyüzünün çok daha karanlık olacağını belirtti.

Astronomi meraklılarının Türkiye semalarını aydınlatacak olan yoğun meteor yağmurunu Ağustos'un 12'sini 13'üne bağlayan tüm gece boyunca net olarak görebileceklerini anlatan Kılıçoğlu, yağmurun en yoğun olduğu saatlerin ise cumartesiyi pazara bağlayan gece 23.00 ile 01.00 arasında olduğunu ifade etti. Kılıçoğlu ayrıca, meteorların boyutlarının çok ufak olmasından dolayı Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmayacağını da vurguladı.

Meteorların Dünya'ya değil Dünya'nın meteorlara çarptığını ve bu sene gerçekleşecek olan meteor yağmurları sırasında Ay'ın sabaha karşı doğmasından kaynaklı gökyüzünün çok karanlık olacağını ve meteorların çok daha net bir şekilde gözlemlenebileceğini belirten Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, "Meteor yağmurları, yerin atmosferine giren irili ufaklı kaya parçalarıdır. Bu parçalar bir kum tanesinden bir cevize kadar farklı şekillerde değişiklik gösteren boyutlardadır. Bu parçaların kaynağı ise eskiden Güneş Sistemi'ni ziyaret etmiş ve Güneş'in etrafında dolanan kuyruklu yıldızlardır. Bu kuyruklu yıldızlardan bazıları Güneş'e yaklaştıkları zaman yerin yörüngesinden geçerek arkasında artıklar bırakabiliyorlar. Dolayısıyla yer Güneş etrafında dolanırken belirli tarihlerde bu artıkların etrafından geçiyor. Aslında meteorlar yere düşmüyor, Dünya meteorların olduğu bölgeden geçiyor. Meteorlar bize değil biz meteorlara çarpıyoruz. Bu sene gerçekleşecek olan meteor yağmurunu diğer yağmurlardan ayıran bir durum var. Bu gece Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan saatlerde meydana gelecek olan meteor yağmurunda gökyüzünde Ay gözükmeyecek. Bundan dolayı gökyüzü çok karanlık olacak. Bu oldukça güzel bir durum. Daha fazla sayıda meteor görmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Meteor yağmurları, teleskopla değil çıplak gözle gözlemlenebilecek bir gök olayı"

Gökyüzündeki görsel şölenin takip edilebilmesi için yalnızca şehir ışıklarından uzak bir nokta tercih edilmesinin yeterli olacağını belirten Kılıçoğlu şu sözleri kaydetti:

"Gözlem için neredeyse tek bir kriter var. Gökyüzünün ışık kirliliğinden uzak olması. Şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzak olan bir bölgeye gitmek ve gece boyunca gökyüzünü izlemek meteor yağmurlarını takip etmeniz için yeterli. Meteor yağmurları, teleskopla değil çıplak gözle gözlemlenebilecek bir gök olayı. Meteor yağmurları için özellikle bir açı belirtmek gerekirse Kuzey Doğu tarafında çok daha net bir şekilde gözlemlenebilir. En ideal gözlem yere uzanarak bütün gökyüzünü geniş bir açıyla görecek şekilde yapılan gözlemlerdir."

Kılıçoğlu tüm uzay severleri Ankara Üniversitesi'nin Gölbaşı İncek'te bulunan Kreiken Rasathanesi'nde gerçekleştirilecek olan Meteor Yağmuru Gözleme Etkinliği'ne davet etti. Ayrıca 12 Ağustos'ta saat 21.00'da başlayacak olan etkinlikte Astronomi meraklıları teleskopla Satürn gezegenini gözleme imkanı da bulabilecek.

KAYNAK: İHA

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