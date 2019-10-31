O servis minibüsü şoföründen şok ifade

Bursa'da kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına dalıp, okula giden 15 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne sebep olan minibüs şoförü tutuklandı. Sürücünün hakim karşısında verdiği ifadede, "Fenalaştım birdenbire gözlerim karardı. Ne olduğunu anlamadım hatırlayamıyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan, kaza anı anbean kameralar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mudanya ilçesine bağlı Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Birçok okulun bulunduğu bölgede anaokulu öğrencilerini taşıyan Mehmet A. idaresindeki 16 S 1781 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Okuluna 30 metre kala kaçamayarak minibüsün altında kalan Sınav Okulları öğrencisi İskender Şimşek ağır yaralandı. Şimşek'e ilk olarak çevredekiler yardıma koşarken, Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Servis şoförü kaza sonrası gözaltına alınırken, bölge sakinleri yaşanan kazalara isyan etti. Yaşanan kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, feci kazada yaşamını yitiren Şimşek'in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Amatör olarak kalecilik yapan Şimşek, çıktığı bir karşılaşma öncesi çekilen fotoğrafını paylaşarak, altına da "Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım" notunu düştü.

Sınav Okulları'nda acı haberi alan öğrenci arkadaşları da gözyaşlarına boğulurken, gözaltına alınan servis minibüsü şoförü Mehmet A. taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet A.'nın hakim karşısında verdiği ifadesinde, hasta olduğunu, birdenbire fenalaşınca gözlerinin karardığını, ne olduğunu anlayamadığını, olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA