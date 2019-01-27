O Ses Türkiye 2019 finale kimler çıktı?

TV 8 de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve beğeniyle izlenen O Ses Türkiye 2019 ses yarışmasında bu akşamki elemelerinde 27 Ocak Pazar akşamı finalde yarışacak 6 yarışmacı belli oldu.

O Ses Türkiye'de finale kalan isimler belli oldu. İzleyicileri ekran karşısına kilitleyecek O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, saat kaçta canlı izlenebilecek merak ediliyor. Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün kadrosundaki isimler performanslarını sergiledi. Peki O Ses Türkiye finale kimler kaldı? O ses Türkiye final ne zaman? Yarışmanın detayları...

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

O Ses Türkiye'de cumartesi akşamı finalistler belirlendi. Ünlü sanatçıların takımında yer alan yarışmacılar, tarzlarına en uygun parçaları seçerek halkın beğenisine sundu. SMS ile halk oylamasının ardından ise finale kalan isimler belirlendi. İşte, o isimler;

Beyaz; Gülce Kahtalı, Barış ve Baran Solar, Umut Kaç

Murat Boz; Bartu Gürhan, Ferat Üngür

Hadise; Anıl Şimşek

Seda Sayan; Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı

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O SES TÜRKİYE FİNAL SAAT KAÇTA?

TV 8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışmasının finali için geri sayım başladı. Yarışmayı takip eden seyirciler ‘O Ses Türkiye final ne zaman, saat kaçta' sorusuna yanıt arıyor. Dün yayınlanan yarı final bölümünde finalistlerin belli olmasının ardından final heyecanı başladı. O Ses Türkiye final bölümü 28 Ocak Pazar saat 20:00’da başlayacak.