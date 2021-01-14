TV8'de yayınlandıktan sonra Acun Ilıcalı'nın EXXEN platformuna taşıdığı ve bu sene ilk kez rap formatında yapılacak olan O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyeleri belli oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından jüride hangi isimlerin yer aldığı merak konusu oldu. Peki O Ses Türkiye 2021 jürileri kim oldu? | O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİLERİ KİM OLDU?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye Rap'in jürisini açıkladı.

O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Hadise, Eypio, Mero ve Murda olacak.

TV 8'de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve çokça konuşulan O Ses Türkiye yeni sezonda RAP formatıyla Acun Ilıcalı'nın kurduğu EXXEN isimli dijital platformda olacak.

Merak uyandıran jüri üyeleri arasında daha önceki yılların aksine yalnızca Hadise bulunuyor.

Diğer jüri üyeleri ise Eypio, Murda ve Mero olarak sıralandı.

İşte Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye Rap' paylaşımı:

O SES TÜRKİYE RAP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EXXEN'de yayınlanacak olan jüri üyeliğini Hadise, Eypio, Murda ve Mero'nun yapacağı O Ses Türkiye Rap yarışmasının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİSİ

HADİSE

Hadisen'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Hadise kimdir? kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Hadise'nin gerçek adı nedir?

EYPİO

Eypio'nun detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Eypio kimdir? Nereli? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Şarkıları neler?

MURDA

Murda'nın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Murda kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Murda gerçek adı ne?

MERO

Mero'nun detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

Mero kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mero gerçek adı ne?