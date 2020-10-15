Yayınlandığı her sezon beğeni ile takip edilen yarışma programı 'O Ses Türkiye' bu sezon olmayacak mı? Sevenleri tarafından merakla beklenen sorunun cevabı ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ten geldi. Öztürk, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan 'O Ses Türkiye'nin bu sezon yayın hayatına başlamaması O Ses Türkiye bitti mi? sorularını akıllara getirdi. TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de bu sezon jüri koltuğunda Ebru Gündeş’in olması bekleniyordu.

Ancak yayından kaldırıldığı iddiaları gündemdeyken ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi. Öztürk, 'O Ses Türkiye'nin bu sezon pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi.

51 yaşındaki şovmen, "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.

"YENİ PROJELER VAR"

Beyaz, yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İbrahim Büyükak’la yine şov tarzında bir program olacak” demişti.

Ekranlarda olmayı özlediğini dile getiren şovmen, “Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak” ifadelerini kullanmıştı.