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O Ses Türkiye final mi yapıyor? O Ses Türkiye neden final yapıyor?

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği bu sezon reytinglerde 17. sıraya kadar gerileyen O Ses Türkiye'nin final yapacağı öne sürüldü. Peki O Ses Türkiye final mi yapıyor? O Ses Türkiye neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

O Ses Türkiye final mi yapıyor? O Ses Türkiye neden final yapıyor?

TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programlarından olan Acun Ilıcalı'nın  yapımcılığını üstlendiği, bu yıl jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye hakkında ortaya atılan iddia hayranlarını üzdü. O Ses Türkiye final mi yapıyor? O Ses Türkiye neden final yapıyor? İşte detaylar...

O SES TÜRKİYE FİNAL Mİ YAPIYOR? O SES TÜRKİYE NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytinglerde istenileni elde edemediği için final yapacağı iddia edilen O Ses Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.  İlerleyen günlerde programın gidişatı konusunda Ilıcalı'dan bir açıklama bekleniyor.

O Ses Türkiye final mi yapıyor? O Ses Türkiye neden final yapıyor?

Bu sezon jüri koltuğunda yer almayan Hadise'nin hayranları ise, sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı. Hadise'nin sevenleri, "Hadise olmadığı için reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık" yorumlarında bulundu.

O Ses Türkiye final mi yapıyor? O Ses Türkiye neden final yapıyor?

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