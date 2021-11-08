TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programlarından olan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, bu yıl jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye hakkında ortaya atılan iddia hayranlarını üzdü. O Ses Türkiye final mi yapıyor? O Ses Türkiye neden final yapıyor? İşte detaylar...

O SES TÜRKİYE FİNAL Mİ YAPIYOR? O SES TÜRKİYE NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytinglerde istenileni elde edemediği için final yapacağı iddia edilen O Ses Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde programın gidişatı konusunda Ilıcalı'dan bir açıklama bekleniyor.

Bu sezon jüri koltuğunda yer almayan Hadise'nin hayranları ise, sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı. Hadise'nin sevenleri, "Hadise olmadığı için reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık" yorumlarında bulundu.