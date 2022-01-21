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O Ses Türkiye finalisti Anastasiya Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? Anastasiya Budakva kimin takımında?

Anastasiya Budakva, O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan adaylar arasında yer alıyor. Bundan dolayı hakkında çokça arama yapılıyor. Haberimizde O Ses Türkiye finalisti Anastasiya Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? Anastasiya Budakva kimin takımında? sorularını yanıtlıyoruz...

O Ses Türkiye finalisti Anastasiya Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? Anastasiya Budakva kimin takımında?

Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın galibi bu gece belli olacak. Birbirinden yetenekli yarışmacılar birinciliği göğüslemek için sahnede yer alacaklar. Peki, O Ses Türkiye finalisti Anastasiya Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? Anastasiya Budakva kimin takımında? İşte detaylar...

O Ses Türkiye finalisti Anastasiya Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? Anastasiya Budakva kimin takımında?

ANASTASİYA BUDAKVA KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Anastasiya Budakva, 31 yaşında.

Aslen Ukrayna'lı olan  Anastasiya, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

Türkiye’ye Azerbaycan’dan gelen Anastasiya, kendisine burada Nesti diye hitap edildiğini belirtti.

Anastasiya, çocukluktan bu yana kendine bir tek yol çizdiğini de bunun da müzik olduğunu ifade ediyor.

Şarkıcılık mesleğini icra eden Ukraynalı isim beş ay önce İstanbul'a taşındı.

Anastasiya Budakva, Instagram’da “nastyy_official_” kullanıcı adıyla yer alıyor.

O Ses Türkiye finalisti Anastasiya Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? Anastasiya Budakva kimin takımında?

ANASTASİYA BUDAKVA KİMİN TAKIMINDA?

Anastasiya Budakva, O Ses Türkiye yarışmasında Oğuzhan Koç’un takımında yer alıyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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