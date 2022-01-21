Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın galibi bu gece belli olacak. Birbirinden yetenekli yarışmacılar birinciliği göğüslemek için sahnede yer alacaklar. Peki, O Ses Türkiye finalisti Anastasiya Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? Anastasiya Budakva kimin takımında? İşte detaylar...

ANASTASİYA BUDAKVA KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Anastasiya Budakva, 31 yaşında.

Aslen Ukrayna'lı olan Anastasiya, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

Türkiye’ye Azerbaycan’dan gelen Anastasiya, kendisine burada Nesti diye hitap edildiğini belirtti.

Anastasiya, çocukluktan bu yana kendine bir tek yol çizdiğini de bunun da müzik olduğunu ifade ediyor.

Şarkıcılık mesleğini icra eden Ukraynalı isim beş ay önce İstanbul'a taşındı.

Anastasiya Budakva, Instagram’da “nastyy_official_” kullanıcı adıyla yer alıyor.

ANASTASİYA BUDAKVA KİMİN TAKIMINDA?

Anastasiya Budakva, O Ses Türkiye yarışmasında Oğuzhan Koç’un takımında yer alıyor