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O Ses Türkiye finalisti Hakkı İlek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakkı İlek kimin takımında?

Hakkı İlek, O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan adaylar arasında yer alıyor. Bundan dolayı hakkında çokça arama yapılıyor. Haberimizde O Ses Türkiye finalisti Hakkı İlek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakkı İlek kimin takımında? sorularını yanıtlıyoruz...

O Ses Türkiye finalisti Hakkı İlek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakkı İlek kimin takımında?

Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın galibi bu gece belli olacak. Birbirinden yetenekli yarışmacılar birinciliği göğüslemek için sahnede yer alacaklar. Peki, O Ses Türkiye finalisti Hakkı İlek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakkı İlek kimin takımında? İşte detaylar...

O Ses Türkiye finalisti Hakkı İlek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakkı İlek kimin takımında?

HAKKI İLEK KİMDİR?

Yarışmaya Tekirdağ'dan katılan Hakkı İlek 3 sezondur Antalya'da sahneye çıkıyor. Müzisyen İlek, şarkı yazarlığı ve solistlik yapıyor.

İlek, Instagram’da hakkiilek kullanıcı adıyla yer alıyor.

Yarışmacı, Simay İlek ile evli.

İlek yarışmada jüriler arasında büyük savaşa neden oldu.

O Ses Türkiye finalisti Hakkı İlek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakkı İlek kimin takımında?

HAKKI İLEK KİMİN TAKIMINDA?

Hakkı İlek O Ses Türkiye yarışmasında Murat Boz’un takımında yer alıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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