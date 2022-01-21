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O Ses Türkiye finalisti Mert Yenihayat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Yenihayat kimin takımında?

Mert Yenihayat O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan adaylar arasında yer alıyor. Bu yüzden kendisi hakkında araştırma yapılıyor. Haberimizde O Ses Türkiye finalisti Mert Yenihayat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Yenihayat kimin takımında? sorularını yanıtlıyoruz...

O Ses Türkiye finalisti Mert Yenihayat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Yenihayat kimin takımında?

Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın galibi bu gece belli olacak. Birbirinden yetenekli yarışmacılar birinciliği göğüslemek için sahnede yer alacaklar. Peki, O Ses Türkiye finalisti Mert Yenihayat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Yenihayat kimin takımında? İşte detaylar...

O Ses Türkiye finalisti Mert Yenihayat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Yenihayat kimin takımında?

MERT YENİHAYAT KİMDİR?

Mert Yenihayat O Ses Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. 22 yaşındaki genç yetenek Aslen Arnavut.

Yenihayat babası gitar çaldığı için küçük yaşlarda müziğe yönelmiş. 12-13 yaşlarındaki iken profesyonel müzik eğitimi almaya başlamış.

Birçok yerden müzik dersi almış Yenihayat  bu işi yapmaya karar verdiğini söylüyor.

O Ses Türkiye finalisti Mert Yenihayat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Yenihayat kimin takımında?

MERT YENİHAYAT KİMİN TAKIMINDA?

Mert Yenihayat O Ses Türkiye yarışmasında Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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