Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın galibi bu gece belli olacak. Birbirinden yetenekli yarışmacılar birinciliği göğüslemek için sahnede yer alacaklar. Peki, O Ses Türkiye finalisti Mert Yenihayat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Yenihayat kimin takımında? İşte detaylar...

MERT YENİHAYAT KİMDİR?

Mert Yenihayat O Ses Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. 22 yaşındaki genç yetenek Aslen Arnavut.

Yenihayat babası gitar çaldığı için küçük yaşlarda müziğe yönelmiş. 12-13 yaşlarındaki iken profesyonel müzik eğitimi almaya başlamış.

Birçok yerden müzik dersi almış Yenihayat bu işi yapmaya karar verdiğini söylüyor.

MERT YENİHAYAT KİMİN TAKIMINDA?

Mert Yenihayat O Ses Türkiye yarışmasında Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alıyor.