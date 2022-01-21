O Ses Türkiye finalisti Yunus Emre Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Çelik kimin takımında?
Yunus Emre Çelik, O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan adaylar arasında yer alıyor. Bundan dolayı hakkında çokça arama yapılıyor. Haberimizde O Ses Türkiye finalisti Yunus Emre Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Çelik kimin takımında? sorularını yanıtlıyoruz...
Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın galibi bu gece belli olacak. Birbirinden yetenekli yarışmacılar birinciliği göğüslemek için sahnede yer alacaklar. Peki, O Ses Türkiye finalisti Yunus Emre Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Çelik kimin takımında? İşte detaylar...
YUNUS EMRE ÇELİK KİMDİR?
O Ses Türkiye 2021’e katılan Yunus Emre Çelik, 21 yaşında.
Çelik 10 yıl önce 11 yaşındayken Yetenek Sizsiniz Türkiye finaline kadar çıkmayı başarmıştı. O zaman söylediği “İlla da roman olsun” bu yarışmada tekrar seslendirdi.
O Ses Türkiye’nin beşinci bölümünde sahne alan Yunus Emre Çelik, “Kurşuni Renkler” isimli şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla üç jüriyi döndürmeyi başardı.
YUNUS EMRE ÇELİK KİMİN TAKIMINDA?
İlk turu geçen Yunus Emre Çelik O Ses Türkiye yarışmasında Oğuzhan Koç’un takımında yer alıyor.