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O Ses Türkiye finalisti Yunus Emre Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Çelik kimin takımında?

Yunus Emre Çelik, O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan adaylar arasında yer alıyor. Bundan dolayı hakkında çokça arama yapılıyor. Haberimizde O Ses Türkiye finalisti Yunus Emre Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Çelik kimin takımında? sorularını yanıtlıyoruz...

O Ses Türkiye finalisti Yunus Emre Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Çelik kimin takımında?

Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın galibi bu gece belli olacak. Birbirinden yetenekli yarışmacılar birinciliği göğüslemek için sahnede yer alacaklar. Peki, O Ses Türkiye finalisti Yunus Emre Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Çelik kimin takımında? İşte detaylar...

O Ses Türkiye finalisti Yunus Emre Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Çelik kimin takımında?

YUNUS EMRE ÇELİK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Yunus Emre Çelik, 21 yaşında.

Çelik 10 yıl önce 11 yaşındayken Yetenek Sizsiniz Türkiye finaline kadar çıkmayı başarmıştı. O zaman söylediği “İlla da roman olsun” bu yarışmada tekrar seslendirdi.

O Ses Türkiye’nin beşinci bölümünde sahne alan Yunus Emre Çelik, “Kurşuni Renkler” isimli şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla üç jüriyi döndürmeyi başardı.

O Ses Türkiye finalisti Yunus Emre Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Çelik kimin takımında?

YUNUS EMRE ÇELİK​​​​​​​ KİMİN TAKIMINDA?

İlk turu geçen Yunus Emre Çelik O Ses Türkiye yarışmasında Oğuzhan Koç’un takımında yer alıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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