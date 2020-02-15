O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?
O Ses Türkiye'de yarı final ardından finale adını yazdırmayı başaran yarışmacılar belli oldu. O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? gibi sorular internette çokça araştıranlar arasına girdi. Bizde sizin için haberimizde derledik.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye 15 Şubat Cumartesi ise final bölümüyle ekranlara gelecek.
O SES TÜRKİYE YARI FİNALE KİMLER KALMIŞTI?
Geçtiğimiz gün O Ses Türkiye çeyrek finalini geçenler, yarı finale kaldı.
Beyaz'ın takımı: Fulya Karabey, Cem - Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan, Soner Kıp
Hadise'nin takımı: Hayri Kasaç, Eyüp Sultan Aylar, Biran Ceren Dörter, Yağız Ayaksız, Gürsu Çavuşoğlu, İlayda Coşkun
Seda Sayan'ın takımı: Alkan Dalgakıran, Ebrahim Esmaili, Ayşenur Gül
Murat Boz'un takımı: Sofia Saakasvili, Turgut Çıngı, Anıl Bekem
O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR
Soner Kip: Beyazıt Öztürk’ün takımında
Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk’ün takımında
Turgut Çıngı: Murat Boz’un takımında
Biran Ceren Dörter: Hadise’nin takımında
Eyüp Sultan Aylar: Hadise’nin takımında
Alkan Dalgakıran: Seda Sayan’ın takımında
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