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  3. O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?

O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?

Geçtiğimiz gün çeyrek final yapan O Ses Türkiye'de dün yarı final gerçekleşti. Yarışma sonunda herkes tarafından merakla beklenen finalistler belli oldu. İşte O Ses Türkiye'nin finalistleri...

O Ses Türkiye'de yarı final ardından finale adını yazdırmayı başaran yarışmacılar belli oldu. O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler? gibi sorular internette çokça araştıranlar arasına girdi. Bizde sizin için haberimizde derledik. 

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye 15 Şubat Cumartesi ise final bölümüyle ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE YARI FİNALE KİMLER KALMIŞTI? 

Geçtiğimiz gün O Ses Türkiye çeyrek finalini geçenler, yarı finale kaldı. 

Beyaz'ın takımı: Fulya Karabey, Cem - Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan, Soner Kıp

Hadise'nin takımı: Hayri Kasaç, Eyüp Sultan Aylar, Biran Ceren Dörter, Yağız Ayaksız, Gürsu Çavuşoğlu, İlayda Coşkun 

Seda Sayan'ın takımı: Alkan Dalgakıran, Ebrahim Esmaili, Ayşenur Gül

Murat Boz'un takımı: Sofia Saakasvili, Turgut Çıngı, Anıl Bekem

O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?

Soner Kip: Beyazıt Öztürk’ün takımında

O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk’ün takımında

O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?

Turgut Çıngı: Murat Boz’un takımında

O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?

Biran Ceren Dörter: Hadise’nin takımında

O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?

Eyüp Sultan Aylar: Hadise’nin takımında

O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan’ın takımında

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15 Şubat 2020 Cumartesi 10:15

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