O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye finale kalanlar kimler?

Geçtiğimiz gün çeyrek final yapan O Ses Türkiye'de dün yarı final gerçekleşti. Yarışma sonunda herkes tarafından merakla beklenen finalistler belli oldu. İşte O Ses Türkiye'nin finalistleri...