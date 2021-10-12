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  3. O Ses Türkiye jüriliğinden çıkarılan Hadise Acun Ilıcalı'ya resti çekti! Resmen rakip oldular!

O Ses Türkiye jüriliğinden çıkarılan Hadise Acun Ilıcalı'ya resti çekti! Resmen rakip oldular!

Acun Ilıcalı'nın aldığı kararla O Ses Türkiye jüriliğinden ayrılan Hadise Ilıcalı'ya resti çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'yla rakip olduklarını resmen duyurdu.

O Ses Türkiye jüriliğinden çıkarılan Hadise Acun Ilıcalı'ya resti çekti! Resmen rakip oldular!

TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışma programında yıllardır jüri üyeliği yapan Hadise'nin bu sene olmaması izleyiciyi üzmüştü. Ilıcalı, Hadise'nin O Ses Rap’te Mero ile birlikte Jüri olacağını ve bu yüzden programda jüri üyeliği yapamayacağını açıklasa da Ebru Gündeş'i tercih etmesiyle günlerde magazin gündeminde konuşulmuştu.

O Ses Türkiye jüriliğinden çıkarılan Hadise Acun Ilıcalı'ya resti çekti! Resmen rakip oldular!

SES GETİREN HAMLE

Hadise 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı açıklamasında, “Kendi bedenlerimizi, duruşumuzu özgürleştirmeliyiz, hapsetmemeliyiz. Sizinle paylaşmaktan mutluluk duyduğum yeni markam “Kert” @shopkert, ilk koleksiyonu ile 12 Ekim’de @gittigidiyor’da!” sözlerini dile getirmiş ve Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu “Sekiz.com” sitesine rakip olduğunu resmen açıklamıştı.

O Ses Türkiye jüriliğinden çıkarılan Hadise Acun Ilıcalı'ya resti çekti! Resmen rakip oldular!

Bugün itibariyle Hadise Acun Ilıcalı'ya rakip oldu. Hadise'nin bu hamlesi takipçileri tarafından “Hadise Acun’a rakip oluyor” yorumlarına sebep oldu.

O Ses Türkiye jüriliğinden çıkarılan Hadise Acun Ilıcalı'ya resti çekti! Resmen rakip oldular!

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