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O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor 2021? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan O Ses Türkiye'nin hangi günler izleyici karşısında olacağı merak ediliyor. Peki O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor 2021? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor 2021? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında sunduğu O Ses Türkiye'de  geçtiğimiz yıldan farklı olarak Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş, Hadise'nin yerine ise Oğuzhan Koç jüri koltuğunda yer alıyor. Murat Boz ve Beyazıt Öztürk ise jüri koltuğunda yerlerini koruyor. Peki O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor 2021? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?  

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2021? O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programlarından olan O Ses Türkiye'de 2 jüri üyesinde değişikliğe gidildi.

O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor 2021? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

Türkiye'nin farklı noktalarındaki yetenekler keşfedilecek olan Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri üyeliği yapacağı O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

O Ses Türkiye her cumartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak...

O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor 2021? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

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