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  3. O Ses Türkiye Rap ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!

O Ses Türkiye Rap ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak O ses Türkiye Rap yarışmasının ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Jüri koltuğunda Hadise, Eypio, Murda ve Murda'nın olduğu yarışma rap performanslarıyla nefesleri kesecek.

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22 Ocak 2021 Cuma 08:57
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