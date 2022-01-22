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  3. O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Şevval Ekiz Biyografisi

O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Şevval Ekiz Biyografisi

Şevval Ekiz, O Ses Türkiye yarışmasındaki muhteşem performansıyla herkesi büyüledi. Başarılı isim dinleyenlerde merak uyandırdı. Peki, O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? İşte, Şevval Ekiz Biyografisi...

Şevval Ekiz, O Ses Türkiye'de gösterdiği başarılı performansla adını altın harflerle finale yazdırdı. Final bölümünde de 'Zalim' şarkısı ile muhteşem bir performansa imza atan Ekiz, izleyenler tarafından merak edilen bir isim haline geldi. Peki, O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? İşte, Şevval Ekiz Biyografisi...

O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Şevval Ekiz Biyografisi

O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Şevval Ekiz Biyografisi

O Ses Türkiye yarışmacısı 25 yaşındaki Şevval Ekiz, Düzce'de yaşıyor. Müzikle ilk tanışması ise 13 yaşında bir keman sahibi olmasıyla başladı. Eğitimine Bolu'da Güzel Sanatlar Lisesinde devam etti. Üniversite de müzik eğitimi görmeyi sürdürdü. Ayrıca Ekiz, 3,5 senedir tiyatro eğitimi de alıyor.

O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Şevval Ekiz Biyografisi

Şevval Ekiz, en büyük hayalinin bir gün O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturmak olduğunu söyledi.

O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Şevval Ekiz Biyografisi

Şevval Ekiz'in İnstagramda @sevval.ekiz kullanıcı adıyla bir hesabı bulunuyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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