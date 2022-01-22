Şevval Ekiz, O Ses Türkiye'de gösterdiği başarılı performansla adını altın harflerle finale yazdırdı. Final bölümünde de 'Zalim' şarkısı ile muhteşem bir performansa imza atan Ekiz, izleyenler tarafından merak edilen bir isim haline geldi. Peki, O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? İşte, Şevval Ekiz Biyografisi...

O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? Şevval Ekiz Biyografisi

O Ses Türkiye yarışmacısı 25 yaşındaki Şevval Ekiz, Düzce'de yaşıyor. Müzikle ilk tanışması ise 13 yaşında bir keman sahibi olmasıyla başladı. Eğitimine Bolu'da Güzel Sanatlar Lisesinde devam etti. Üniversite de müzik eğitimi görmeyi sürdürdü. Ayrıca Ekiz, 3,5 senedir tiyatro eğitimi de alıyor.

Şevval Ekiz, en büyük hayalinin bir gün O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturmak olduğunu söyledi.

Şevval Ekiz'in İnstagramda @sevval.ekiz kullanıcı adıyla bir hesabı bulunuyor.