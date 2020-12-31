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  3. O Ses Türkiye yılbaşı özel 2021 fragmanı yayınlandı! Efsane ünlülerle eğlence doruğa çıkacak

O Ses Türkiye yılbaşı özel 2021 fragmanı yayınlandı! Efsane ünlülerle eğlence doruğa çıkacak

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programı O Ses Türkiye yılbaşı özel 2021 fragmanı yayınlandı. Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğuna oturacağı programda ünlü isimler birbirinden özel performanslarla yılbaşı akşamı saat 19.30’da TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

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31 Aralık 2020 Perşembe 10:55
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