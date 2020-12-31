O Ses Türkiye yılbaşı özel 2021 fragmanı yayınlandı! Efsane ünlülerle eğlence doruğa çıkacak
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programı O Ses Türkiye yılbaşı özel 2021 fragmanı yayınlandı. Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğuna oturacağı programda ünlü isimler birbirinden özel performanslarla yılbaşı akşamı saat 19.30’da TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.
Çukur'da La Case de Papel rüzgarı! Efsane diziye gönderme yapıldı
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan aile sorusu!
İrem Derici'den Demet Akalın'ın klozet açıklaması: ''Kulisindeki b.kla alakam yok''
İşte Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı!
31 Aralık 2020 Perşembe 10:55
Benzer Videolar