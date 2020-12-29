O Ses Türkiye yılbaşı özel programı iddiaları yalan çıktı!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, birbirinden renkli jüri üyelerinin yer aldığı sevilen program O Ses Türkiye'den sevenlerini üzecek haber geldi. Geçtiğimiz günlerde fenomen müzik yarışmasının yeni yıla özel bölüm ile ekranlara geri döneceği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Ancak 31 Aralık güne çok az süre kalmasına karşın programa ait ön tanıtım videosu yayınlanmadı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI İDDİALARI

TV8'in fenomen yarışma programı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı iddia edilmişti. İzleyiciyi üzen detay ortaya çıktı. Kovid-19 salgını dolayısıyla ekranlara uzun bir süre ara veren O Ses Türkiye yeni yıl bölümünde bir dolu konuk ve renkli sahneler ile yayınlanması bekleniyordu. Fakat TV8 kanalının yayın akışında ve resmi sosyal medya hesaplarında program ile ilgili bir tanıtım videosu ya da bir açıklama yapılmadı. Üstelik 31 Aralık Perşembe yayın akışında 20.00'da Masterchef Türkiye yer alıyor. Bu kapsamda öne sürülen tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.