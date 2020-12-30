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  3. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları belli oldu! O Ses Türkiye 2021 yılbaşı kimler var?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları belli oldu! O Ses Türkiye 2021 yılbaşı kimler var?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her yılbaşı gecesinde tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyerek eğlenceli anlar yaşatan O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programının bu yıl olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Kanaldan konuyla ilgili bir açıklama gelmese de programın çekimlerinden paylaşımlar yapılmaya başlandı. Peki O Ses Türkiye 2021 yılbaşı programında kimler var?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ile yine muhteşem bir gece yaşatmaya geliyor. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve  jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye Yılbaşı bu yılda yine izleyenleri yalnız bırakmadı. Peki O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konukları kimler var? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel programından çok özel görüntüler...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

  O Ses Türkiye yılbaşı özel programının bu yılki konukları; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Hakan Çalhanoğlu, Cemal Can, Miray Daner olacak. Birbirinden sürpriz isimlerin yer aldığı programın detayları geldikçe haberimizden ulaşabileceksiniz...

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİ ÜYELERİ

O Ses Türkiye yılbaşı özel programının jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan yer alacak.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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