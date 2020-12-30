O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ile yine muhteşem bir gece yaşatmaya geliyor. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye Yılbaşı bu yılda yine izleyenleri yalnız bırakmadı. Peki O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konukları kimler var? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel programından çok özel görüntüler...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programının bu yılki konukları; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Hakan Çalhanoğlu, Cemal Can, Miray Daner olacak. Birbirinden sürpriz isimlerin yer aldığı programın detayları geldikçe haberimizden ulaşabileceksiniz...

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİ ÜYELERİ

O Ses Türkiye yılbaşı özel programının jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan yer alacak.