Youtube'da 'Konuşanlar' adlı programla kısa sürede popüler olan Hasan Can Kaya geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı programa transfer olduğunu açıklamıştı. Kaya bu akşam da O Ses Yılbaşı özel bölümünün konukları arasında yer aldı. Peki O Ses Yılbaşı özel konuğu Hasan Can Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

HASAN CAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören’de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.

Geçtiğimiz dönemlerde BKM’de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.



Leman Kültür’de düzenle olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.

Ünlü komedyen programında da sıklıkla bahsettiği Sultan San ile birlikteliğini devam ettiriyor.