O sözler yürekleri acıttı! Akademisyen Aylin Sözer, katıldığı canlı yayında şiddeti anlatmıştı

İstanbul Maltepe'deki Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda bir kadının rehin alınarak evde yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dairedeki Aylin Sözer'in (48) öldüğü belirlendi.

Evde bulunan Kemal D. (32) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gözaltına alınırken polis ekiplerine direnen Kemal D'ye çevredekiler de tepki gösterdi. Bir vatandaşın vurmaya çalıştığı şüpheli, polisin müdahalesiyle araca bindirilerek emniyete götürüldü.

BOĞAZI KESİLDİ, CESEDİ YAKILMAYA ÇALIŞILDI

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sözer'in boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedinin yakılmaya çalışıldığı, alevlerin de eve sirayet ettiği belirtildi.

Aylin Sözer'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, şüphelinin Sözer'i 2 gün boyunca evde alıkoyduğu iddia edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Olayı öğrenerek apartmanın önüne gelen Sözer'in yakınları gözyaşı döktü.

KATILDIĞI CANLI YAYINDA ŞİDDETİ ANLATMIŞTI

Öğretim görevlisi doktor Aylin Sözer,16 Nisan 2019'da Haber Global yayınına katıldığı ve şiddete yönelik söylediği sözler ortaya çıktı.

Haber Global'in haberine göre Aylin Sözer katıldığı canlı yayında, "Duygusal olsun olmasın, fiziksel olsun olmasın zorbalığın her türlüsünü şiddet olarak görebiliriz. Zorbaların hepsi bir dönem mağdurdur daha önce zorbalığa uğramış kişilerin içinden çıkar bütün zorbalar. Toplumda herkesin gözü önünde şiddet olayları var, çocuklar gördüğü zaman demek ki böyle yapılıyormuş diyor çocuklar. Dünyanın her yerinde ciddi bir sorun bu çözülür mü sanmıyorum önlenir azalır. Çocuklarımız toplumu model olarak öğreniyorlar biz toplumda ne kadar şiddeti uyguluyorsak o kadar yaygınlaşıyor .Artık öğretmenlere varan sonuçları var." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞ SAĞLIĞI AÇIKLAMASI

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'i bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarına yer verildi.

Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 yılından bu yana üniversitelerinde görev yapmakta olan Sözer'in gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever ve "İyilik Meleği" karakteriyle tüm İAÜ ailesinin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu." bilgisi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir. İAÜ ailesinin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

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