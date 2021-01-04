O sözleri gerekçe gösterdi! Ünlü Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz'dan eşine 2 milyonluk boşanma davası!

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre diyetisyen Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, 5 yıl önce evlendiği kardiyoloji uzmanı Alp Aslan Eryılmaz'a boşanma davası açtı. Eryılmaz boşanma gerekçesi olarak eşinin kendisini kıdemli bakıcı olarak görmesini, psikolojik baskı uygulaması ve aşağılayıcı sözler sarf etmesini gösterdi.

Diyetisyen Zeynep Eryılmaz, eşinden çocuğunu velayetinin yanı sıra 2 milyon lira tazminat, kendisi için 10 bin, çocuğu için de 15 bin lira nafaka istedi.

DOKTOR KOCA: SENDEN ANNE Mİ OLUR?

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde Zeynep Sağlam Eryılmaz, eşinin sürekli kendisine “Geri zekalı ne biçim kadınsın sen, senden anne mi olur. Zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum” diyerek hakaret ettiğini iddia etti.

FİZİKSEL ŞİDDETE DE MARUZ KALDI

Eşine 1 milyon lira tazminat talepli karşı dava açan kardiyolog Alp Aslan Eryılmaz ise fiziksel şiddete maruz kaldığını, sürekli aşağılandığını ve eşinin sürekli kendisinden maddi talepte bulunduğunu öne sürdü.

DİYETİSYEN ZEYNEP SAĞLAM ERYILMAZ KİMDİR?

İstanbul Beşiktaş'ta Muayenehanesi bulunan diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz 33 yaşındadır.

Zeynep Sağlam Eryılmaz hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimize bakabilirsiniz.

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DR. ALP ASLAN ERYILMAZ KİMDİR?

Yaşı ve nereli olduğu bilinmeyen Dr. Alp Aslan Eryılmaz, 1991 - 1997 yılları arasında Tıp Eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Dr. Alp Aslan Eryılmaz hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimize bakabilirsiniz.

Dr. Alp Aslan Eryılmaz kimdir?