O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarınki oynanacak MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla başlayacak, 5 Nisan Çarşamba ve 6 Nisan Perşembe günü oynanacak diğer takımların müsabakalarla devam edecek.

YAYINLAMA
Google News
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

bg9736.jpg

ÇEYREK FİNAL YARINKİ MKE ANKARAGÜCÜ İLE TRABZON SPOR'LA OYNANACAK MAÇLA BAŞLIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 5 Nisan Çarşamba ve 6 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Çeyrek finalin ilk maçında yarın MKE Ankaragücü ile Trabzonspor saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin diğer maçlarında Çarşamba günü Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Perşembe günü de Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre Sivasspor hükmen galip sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

20.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

5 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir

6 Nisan Perşembe

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde Sivasspor ile Fenerbahçe - Kayserispor eşleşmesinin kazananı, MKE Ankaragücü - Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile de Galatasaray - Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananı mücadele edecek.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Son Haberler
Van'da korkutan yangın! Büyük Rus Pazarı küle döndü!
Van'da korkutan yangın! Büyük Rus Pazarı küle döndü!
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Genç kızın vücudunda yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Genç kızın vücudunda yanıklar oluştu
Üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün başladı!
Üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün başladı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Tapuda İstanbul, Edirne ve Konya'da eş zamanlı rüşvet operasyonu: 79 gözaltı
Tapuda İstanbul, Edirne ve Konya'da eş zamanlı rüşvet operasyonu: 79 gözaltı
Gaziantep'te tartıştığı genci boğazından bıçakladı!
Gaziantep'te tartıştığı genci boğazından bıçakladı!
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Bakan Çavuşoğlu: "ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya her türlü silah ve eğitim desteği verdiği aşikar"
Bakan Çavuşoğlu: "ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya her türlü silah ve eğitim desteği verdiği aşikar"
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor