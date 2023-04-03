O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

ÇEYREK FİNAL YARINKİ MKE ANKARAGÜCÜ İLE TRABZON SPOR'LA OYNANACAK MAÇLA BAŞLIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 5 Nisan Çarşamba ve 6 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Çeyrek finalin ilk maçında yarın MKE Ankaragücü ile Trabzonspor saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin diğer maçlarında Çarşamba günü Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Perşembe günü de Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre Sivasspor hükmen galip sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

20.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

5 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir

6 Nisan Perşembe

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor

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Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde Sivasspor ile Fenerbahçe - Kayserispor eşleşmesinin kazananı, MKE Ankaragücü - Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile de Galatasaray - Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananı mücadele edecek.