O tarihe dikkat! Haftaiçi benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor!

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma nedeniyle 6 Eylül Salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında zam bekleniyor.

Gül Erdoğan
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O tarihe dikkat! Haftaiçi benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki inişli çıkışlı grafiğin ardından benzin ve motorin fiyatlarındaki artış da sürüyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Dün benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı. Bu indirimin ardından 6 Eylül Salı gününden itibaren ise benzine 56 kuruş, motorine de 69 kuruş zam bekleniyor.

O tarihe dikkat! Haftaiçi benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor!

BENZİNİN LİTRE FİYATI 19 LİRA 22 KURUŞA YÜKSELECEK

Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 22 kuruşa, motorinin ise 25 lira 16 kuruşa yükselecek.

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