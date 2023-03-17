O ülke gelen turistlere para verecek! Tayvan'a turist akını başlayacak!

Yazın gelmesiyle birlikte tropikal iklime sahip bölgelere turist akını başladı. Güneydoğu Asya ülkelerinin incisi Tayvan'da hükümet gelen turistlere 5 bin Tayvan doları para ödeyeceğini belirtti.

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O ülke gelen turistlere para verecek! Tayvan'a turist akını başlayacak!

Güneydoğu Asya ülkelerinin en gözde turistik ülkelerinden olan Tayvan'da Turizm Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan'dan itibaren ülkeyi gelen her bir turiste 5 bin Tayvan doları yaklaşık 3 bin 106 TL verileceği duyuruldu.

O ülke gelen turistlere para verecek! Tayland'a turist akını başlayacak!

TAYVAN TURİSTLERE 3 bin 106 TL VERECEK

Uzakdoğu ülkesi Tayvan'ın 2023 yılının başında ülkeye 6 milyon ziyaretçi çekme çabasının bir parçası olarak onayladığı, ülkeyi ziyaret eden turistlere para desteği projesi hayata geçiyor. Turizm Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan'dan itibaren ülkeyi ziyaret edecek her bir turiste 5 bin Tayvan doları yaklaşık 3 bin 106 TL verileceği duyuruldu.

O ülke gelen turistlere para verecek! Tayland'a turist akını başlayacak!

ÜCRETLER KARTLARA YATIRILACAK

Turizm Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Lin Hsin-jen, bir turist grubundan bağımsız olan gelenlere 5 bin, en az 8 kişilik tur gruplarına 10 bin yaklaşık 6 bin 612 TL ve 15'den fazla üyesi bulunan gruplara ise en fazla 20 bin Tayvan doları 12 bin 441 TL verileceğini söyledi. Lin ayrıca, paranın nakit şeklinde değil, kartla verileceğini de sözlerine ekledi. Tahminlere göre para desteğinden 90 bin grubun yararlanabileceği düşünülüyor. Covid-19 salgınından önce Tayvan'a yılda yaklaşık 11 milyon turist geliyordu.

O ülke gelen turistlere para verecek! Tayland'a turist akını başlayacak!

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