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O ülkede sel felaketi! 24 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği sel sebebiyle 24 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

O ülkede sel felaketi! 24 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yerel yetkililerden Muhammed Asghar, muson yağmurlarının tetiklediği sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu.

Asghar yaptığı açıklamada, şiddetli yağmurların yol açtığı sel sebebiyle eyalette sokakların sular altında kaldığını ve çok sayıda evin yıkıldığını ifade etti.

Yerel yetkilinin açıklamasına göre sel sebebiyle 24 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandı. Asghar, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin çoğunun yıkılan evlerden kaynaklandığını belirtti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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