O ülkede skandal olay! Siyahi adamı süpermarkette döverek öldürdüler

Olay, Brezilya'nın Porto Alegre kentindeki bir süpermarket zincirinde meydana geldi. Süpermarkette çalışan bir güvenlik görevlisi ile sivil giyimli bir askeri polis, Joo Alberto Silveira Freitas isimli 40 yaşındaki adamı döverek öldürdü.

Olay sonrası markete Mobil Acil Bakım Servisi'nden (Samu) bir ekip geldi. Ekip, Joo Alberto Silveira Freitas'a müdahalede bulundu. Freitas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü Fransız süpermarket zincirinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, olaya ilişkin sıkı bir iç soruşturma başlatıldığı aktarılırken, sorumluların hukuken cezalandırılması için önlemler alındığı ifade edildi. Açıklamada, Freitas’ın dövülerek hayatını kaybettiği doğrulandı. Süpermarket zinciri, olaya karışan güvenlik görevlisini işten çıkardığını aktardı.

SOSYAL MEDYADA ÖFKEYE NEDEN OLDU

Saldırganlar, Rio Grande do Sul eyalet polisi tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, sivil kıyafetli olan saldırganın askeri polis olduğu diğerinin ise süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığı aktarıldı. Polis, olayın kurban ile bir süpermarket çalışanı arasında çıkan tartışmadan sonra başladığını ve kurbanın güvenlik görevlilerini aramaya çalışanı işçiyi tehdit etmesi ile patlak verdiğini ifade etti.

Sosyal medyada öfkeye neden olan cinayet, toplumda hala var olan ırkçılığı yansıtmayı amaçlayan “Ulusal Siyahi Farkındalık Günü” arifesinde yaşandı.