O ülkede şok olay! 240 laboratuvar çalışanı koronavirüse yakalandı

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Devlet radyosu TGW'de açıklamalarda bulundu.

Giammattei, Ulusal Laboratuvarda koronavirüs testlerinin analizini yapmak için çalışan 240 çalışanın koronavirüse yakalandığını belirtti.

ENFEKSİYONLARA KARŞIN LABORATUVARDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Devlet Başkanı Giammattei, açıklamasında enfeksiyonlara karşın laboratuvarlarda çalışmaların süreceğini belirtti.

KORONAVİRÜSTEN 582 ÖLÜM

Salgının ilk zamanlarında Kovid-19 test sonuçlarının geç gelmesi ve halkın şikayetlerinin artması üzerine hükümet, kamu hastanelerinin de dahil olduğu bütün testleri Ulusal Laboratuvarda birleştirme kararı almıştı.

Kovid-19 nedeniyle 582 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 14 bin 540 olarak açıklandı.

Alejandro Giammattei, dün yaptığı açıklamada da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.