O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Melahat Ersoy
Editör
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O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde yerel saatle 18.47’de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de hissedildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 30 Kasım 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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