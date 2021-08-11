O ülkelerden gelenler 14 gün karantinaya alınacak!

Türkiye; Hindistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’dan gelecek turistlere ve vatandaşlara 14 günlük karantina zorunluluğu getirdi.

14 gün içinde belirlenen 6 ülkede bulunan ve Türkiye'ye gelen yolcular için önlem alan yetkililer bu ülkelerden gelen yolcuların karantina otellerinde 14 gün süreyle kalması kararını aldı.

HER ŞEYİ KENDİLERİ ÖDEYECEKLER

Belirlenen otellerde konaklayacak olan yolcular, bu süreçte otel, yol masraflarını kendileri ödeyecek ve negatif olduklarını ispatlamaları gerekecek.

Yolcular havalimanından karantinada kalacağı otel arasındaki yol ücretlerini de kendileri karşılayacaklar. Bu süreçte negatif sonuçlu PCR test raporu göstermek zorunlu tutulacak.

Yetkililer tarafından yolcuların karantinada kalacağı belirli otellerin gecelik bir kişi fiyatı bin 600 TL'den başlıyor.

TRANSİT YOLCULAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinde yer alan bilgilere göre karantina süreci, yalnızca Türkiye'de konaklamaya gelen kişiler için geçerli olacak. Yani söz konusu ülkelerden gelip, Türkiye'de bekledikten sonra farklı bir ülkeye geçiş yapacak yolcular için böyle bir zorunluluk olmayacak.

Türk Hava Yolları resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen yolcuların Türkiye'ye giriş yapmaları konuya dair yeni bir karar alınana kadar yasaklandığı belirtilirken "Fakat bu kişilerin Türkiye üzerinden transit seyahat gerçekleştirmelerinde bir engel yoktur, bu ülkelerden uçuşlarımız devam etmektedir. Başka bir ülkeden geldiği halde son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan 6 yaş ve üstü kişilerden Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda, karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınması halinde tedbir sonlandırılacaktır" denildi.