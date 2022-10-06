O video dehşete düşürdü! Komodo Ejderi koskoca avını saniyeler içinde mideye indirdi! "Nezaketen bir kez çiğneseydin be oğlum"

Boyutu yaklaşık 3 metreye, ağırlığı 70 kiloya kadar ulaşan ve dünyanın en büyük kertenkele türü olarak kabul edilen Komodo Ejderi ile ilgili bir video sosyal medyada gündem oldu.

Kocaman bir hayvanı saniyeler içerisinde midesine indiren Komodo Ejderi'nin görüntüleri, izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir Twitter kullanıcısının paylaşmış olduğu video, binlerce kişi tarafından izlenirken çok sayıda yorum aldı.

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

-Nezaketen bir kez çiğneseydin be oğlum

-Kardeşim birkaç parçaya bölseydin bari

Haberin Devamı

-İnsan pişirir de yer

-Afiyet olsun paşam