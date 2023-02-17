Oan Djorkaeff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oan Djorkaeff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oan Djorkaeff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oan Djorkaeff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oan Djorkaeff 30 Nisan 1997 tarihinde Milano şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Օան Ջորկաեֆ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oan Djorkaeff Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oan Djorkaeff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oan Djorkaeff'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oan Djorkaeff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oan Djorkaeff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oan Djorkaeff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oan Djorkaeff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Thonon Év. U19

1 Temmuz 2015 yılında Thonon Évian B

4 Ağu 2016 yılında Montpellier B

12 Temmuz 2017 yılında FC Nantes B

12 Temmuz 2019 yılında St. Mirren

7 Ekim 2020 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Rapperswil-Jona

Oan Djorkaeff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oan Djorkaeff şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Manhattan Soccer Club (-2012), Association Sportive de Saint-Etienne (2012-2014), Evian Thonon Gaillard F.C. (2014-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.