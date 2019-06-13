Obama’nın da katılacağı ‘Parlak Fikirler Konferansı’ başladı

ABD'nin eski Devlet Başkanı Barack Obama'nın da yer aldığı ve 15 Hazirana kadar devam edecek olan "Parlak Fikirler Konferansı" İsviçre'nin başkenti Stockholm'de başladı.

Bu yıl 5. kez organize edilen "Parlak Fikirler Konferansı" Stockholm'ün lüks otellerinden Grand Hotel'de başladı. 13 -15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte başta bir önceki ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın yanı sıra İklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, oyuncu Forest Whitaker, Gwyneth Paltrow, Joel Kinnaman ve Snapchat'ın kurucusu Evan Spigel yer alacak.

Konferansın amacı ise teknoloji, moda, sağlık, finans, medya, politika ve eğitim gibi çok çeşitli alanlardan başarılara imza atmış insanları bir araya getirerek İsviçre'nin değerlerini yükseltmek olarak biliniyor.

Etkinliğin basına kapalı olarak gerçekleşmesi ise başta İsveç medyası olmak üzere birçok basın kuruluşu tarafından tepki çekiyor.

Kaynak: İHA