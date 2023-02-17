Obed Agyapong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obed Agyapong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obed Agyapong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obed Agyapong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obed Agyapong 18 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Obed Adjei Agyapong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obed Agyapong Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Obed Agyapong, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Obed Agyapong'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Obed Agyapong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obed Agyapong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Obed Agyapong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obed Agyapong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

Obed Agyapong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obed Agyapong şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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