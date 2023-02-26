Obed Duah Anford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obed Duah Anford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obed Duah Anford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obed Duah Anford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obed Duah Anford 10 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obed Duah Anford Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Obed Duah Anford'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Obed Duah Anford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obed Duah Anford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Obed Duah Anford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obed Duah Anford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obed Duah Anford şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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