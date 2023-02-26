Obeida Khattab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obeida Khattab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obeida Khattab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obeida Khattab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obeida Khattab 14 Temmuz 1992 tarihinde Nazareth şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עוביידה חטאב şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obeida Khattab Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Obeida Khattab'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Obeida Khattab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obeida Khattab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Obeida Khattab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obeida Khattab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2011 yılında Hakoah Amidar

2 Şubat 2012 yılında Hapoel Haifa

7 Ocak 2013 yılında Hakoah Amidar

9 Eylül 2014 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2015 yılında Hakoah Amidar

10 Eylül 2015 yılında Bnei Sakhnin

7 Ocak 2016 yılında Hapoel Acre

13 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

21 Aralık 2016 yılında Hapoel Katamon

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2017 yılında M. Petah Tikva

31 Ocak 2018 yılında Bnei Sakhnin

5 Şubat 2019 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2019 yılında Cezalı

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

17 Kasım 2020 yılında Hapoel Hadera

19 Ocak 2021 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında FC Ashdod

Obeida Khattab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obeida Khattab şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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