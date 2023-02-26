Obeida Khattab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obeida Khattab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Obeida Khattab kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Obeida Khattab ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Obeida Khattab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obeida Khattab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Obeida Khattab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obeida Khattab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obeida Khattab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obeida Khattab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obeida Khattab 14 Temmuz 1992 tarihinde Nazareth şehrinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עוביידה חטאב şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obeida Khattab Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Obeida Khattab'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Obeida Khattab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obeida Khattab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Obeida Khattab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obeida Khattab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2011 yılında Hakoah Amidar

2 Şubat 2012 yılında Hapoel Haifa

7 Ocak 2013 yılında Hakoah Amidar

9 Eylül 2014 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2015 yılında Hakoah Amidar

10 Eylül 2015 yılında Bnei Sakhnin

7 Ocak 2016 yılında Hapoel Acre

13 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

21 Aralık 2016 yılında Hapoel Katamon

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2017 yılında M. Petah Tikva

31 Ocak 2018 yılında Bnei Sakhnin

5 Şubat 2019 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2019 yılında Cezalı

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

17 Kasım 2020 yılında Hapoel Hadera

19 Ocak 2021 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında FC Ashdod

Obeida Khattab kimdir

Obeida Khattab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obeida Khattab şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Nazareth Illit, Ironi Kiryat Shmona

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Obeida Khattab nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Godfried Roemeratoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfried Roemeratoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godfried Roemeratoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfried Roemeratoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Augustine Randolf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Randolf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Augustine Randolf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Randolf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
El Yam Kancepolsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Yam Kancepolsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
El Yam Kancepolsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Yam Kancepolsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Solomon Twene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Twene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Solomon Twene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Twene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi