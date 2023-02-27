Oberdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oberdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oberdan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oberdan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.