Oberdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oberdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oberdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oberdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oberdan 30 Temmuz 1995 tarihinde Pinhais şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Oberdan Alionço de Lima şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oberdan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oberdan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oberdan'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oberdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oberdan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Haziran 2021 yılında Figueirense FC
30 Kasım 2021 yılında FC Cascavel
1 Ocak 2022 yılında Figueirense FC
4 Kasım 2022 yılında FC Cascavel
16 Kasım 2022 yılında Figueirense FC
5 Ocak 2023 yılında Pohang Steelers
Oberdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oberdan şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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