Obezite cerrahisi ile diğer hastalıklarından da kurtuldu

Samsun'da yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Kaya, geçirdiği obezite operasyonu sonrası diğer hastalıklardan da kurtuldu.

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden oluyor.

Diğer hastalıklarından da kurtuldu

Bu sağlık sorunlarından şeker, tansiyon, uyku apnesi gibi birçoğunu yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Kaya, bir yıl önce Büyük Anadolu Hastaneleri doktorları, Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş tarafından başarılı bir obezite operasyonu geçirdi. Kaya, obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardan da kurtuldu. Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Kaya, "Diyet ve spor yapıyor fakat fazla kilolarınızdan kurtulamıyorsanız bunun cerrahi tedavisinin de olduğunu unutmayın. Obezite cerrahisini düşünüp çekinen varsa patlama riski var, yok o var bu var yapamam olmaz, korkan varsa devamlı ameliyatı öteleyen varsa hiç durmasınlar gelsinler bir an önce Dr. Volkan Kınaş bu tedavi de uzman bir isim" açıklamasında bulundu.

"Yaşam şeklim değişti"

Kaya şöyle devam etti: "Volkan Kınaş hocamızla tanışma hikayemiz bir yıl önce oldu. Bu ameliyattan korktuğum için hep kaçtım ama bunun yanında hastalıklarımdan kaçamadım, sürekli sorunlar yaşadım. Bugün tam bir yıl oldu, ameliyat oldum ve bitti. Şeker, tansiyon, uyku apnesi bunların hepsinden kurtuldum ilaç kullanmıyorum şu anda ve 64 kilo verdim hayaldi gerçek oldu.

Yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Yeni bir hayat tamamen davranışlar değişiyor yaşam şekli değişiyor. Büyük Anadolu Hastanelerinde ameliyat olmaya karar verdiğimde Volkan Bey ile konuştuktan sonra girişten taburcu olduğum ana kadar tüm personelin yakın ilgi ve alakasıyla süper derecede memnun oldum kaldım. Ben bu yakın ilgiyi anlatamam hepsi çok iyiler yardımsever ve güler yüzlüler tavsiye ediyorum."

"Sağlığınızı ertelemeyin"

Obezitenin tedavisinin olduğunu belirten Opr. Dr. Volkan Kınaş, Mehmet Kaya isimli hastaya yapılan operasyon hakkında bilgi verdi. Kınaş, "Biz burada hastalarımızda birlikte büyük bir aileyiz. Mehmet Bey de bu ailenin bir yıl önce parçası oldu. Kendisiyle hikayemizi yazmaya başladığımızın üzerinden tam 1 yıl geçti. Bize bugün muhteşem bir sürprizle geldi. Bizimle de bir yılı doldu malum izine çıktık geri geldik. Bugün şevkle önümüze de ki bir yıla bakacağımızı düşünürken daha büyük bir heyecan ile önümüzdeki bir yıla başlamış olduk. Mehmet abi bizi mutlu etti. Bu işi neden yaptığımızı bize bir kere daha hatırlattı. Böyle sağlığına kavuşan kendisini tekrar yeniden doğmuş gibi hisseden hastalarımızı gördüğümüzde mutlu oluyor, keyif alıyoruz. Bu tedaviyi düşünenler hiç korkmasına gerek yok. Hastalarımıza bizler detaylı bilgileri veriyoruz. Daha sonrasında zaten bir aile gibi oluyoruz. Onların takiplerini bırakmıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi sağlığınızı sakın ertelemeyin, tedavinizi mutlaka olun. Güzel sözleri için bizde Mehmet Kaya abimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA