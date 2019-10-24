Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi İşbirliğinde Yürütülen Obezite İle İlgili Eylem Planının üçüncü aşaması gerçekleştirilecek.

Zonguldak Valiliği himayesinde, BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaokul çağı çocuklarında obeziteye yönelik başlatılan takip ve müdahale projesi devam ediyor. Bu kapsamda yıllık birinci ve ikinci ölçümleri yapılan eylem planının üçüncü ölçümlerinin yapılabilmesi ve erişilen mevcut sonuçlara göre mücadele eylemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla valilikte bir toplantı düzenlendi.

Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında düzenlenen toplantıya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Akgül ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu katıldı.

Toplantıda, proje yürütücüsü ve Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Gümüş tarafından proje sonuçlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Gümüş, proje ile 2017 yılındaki ilk ölçümde ortaokul döneminde eğitim gören 16 879; 2018 yılındaki ikinci ölçümde 22412 öğrencinin verilerinin incelendiğini, bu çerçevede obezite ve kilo fazlalığı bulunan öğrencilere yönelik beslenme, yaşam tarzı ve egzersize yönelik eylem planlarının hayata geçirilmesine karar verildiğini aktardı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Bayraktaroğu ise obezite ile eylem planı ve benzeri projelerde bireyin sağlığından toplum sağlığına yönelik doğru ve etkili yöntemlerle obeziteye karşı mücadele edilmesi gerektiğini, bu mücadelenin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde yürütülmesi ve sürdürülmesi gerektiğini vurguladı, eylem planının hayata geçirilmesine destek veren ve yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı toplantıya ilişkin olarak, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir üniversite olarak ülkemizin ve bölgemizin başlıca problemleri arasında yer alan diyabet ve obezite konusunda yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Çufalı, "Üniversitemizin koordinesinde yürütülen ortaokul çağı çocuklarında obezite takip ve müdahale eylem projesi ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamayı istemekteyiz. Üniversite olarak başlatılan çalışmaları geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Projenin sürdürülmesinde değerli katkılarından ötürü Vali Erdoğan Bektaş'a, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü yönetimi ve çalışanlarına, İl Müdürlükleri ve çalışanlarına emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde gerçekleştirilen ölçümler ve taramaların sonuçlarının aktarıldığı ve değerlendirildiği toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Vali Erdoğan Bektaş da eylem planının ve içeriğinin önemli bir fikir olduğunu, Zonguldak'ta gerçekleştirilmesi için elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Bektaş, ortaöğretim öğrencilerinin üçüncü ölçümlerinin gerçekleştirilmesine ilave ilköğretim ve lise öğrenimi sırasındaki öğrencilere yönelik de projenin genişletilmesinin elzem olduğunu, kurumların koordinasyonu ve sürecin yaygınlaştırılması, eylemin bir an önce hayata geçilmesinin yararlı olacağını ifade ederek, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA