Obezite Merkezi Adanalıları zayıflatıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi'nde, çağın hastalığı obeziteye karşı mücadele eden hastalar 1 yılda toplamda 1 ton 352 kilogram kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan obeziteyle mücadele kampanyasında 5 pilot bölgedeki ilk merkezlerden biri olan Adana Şehir Hastanesi Obezite Merkezi 1'inci yaşını kutladı.

12 ayda, İstanbul'da Samatya ve Bağcılar, Kahramanmaraş ve Gaziantep ile birlikte Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de içinde bulunduğu pilot bölgelerde yürütülen obeziteyle mücadele savaşında, sadece Adanalılar toplamda 1 ton 352 kilogram kilo verdi. Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan obeziteye karşı, uzman hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve yaşam koçundan oluşan geniş bir kadroyla mücadele eden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Merkezi Obezite Merkezi'nde, 6 modülden oluşan ve yüzde yüz başarı hedefiyle başlatılan programda hastalar, ilaç kullanmadan ve bıçak altına yatmadan fazla kilolarına veda ettiler.

"Obezitede Avrupa şampiyonuyuz"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi'nin 1'inci yaş kutlamasında konuşan, merkezin sorumlusu Başhekim Yardımcısı Dr. Sibel Demir, 2018 yılında yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin obezitede Avrupa şampiyonu olduğunun altını çizdi.

51 ülkenin incelendiği araştırmada, Türkiye'nin yüzde 32'sinin obezite hastası olduğunun duyurulduğunu belirten Dr. Sibel Demir, obezitenin tüm dünyada giderek arttığını vurguladı. Demir, "Toplum sağlığını ve ülke ekonomisini ciddi anlamda etkileyen obeziteye karşı, 1 sene önce Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak direnç göstermeye başladık. Obezite Merkezimizde, her biri konusunda yetkin uzman doktor, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve yaşan koçundan oluşan geniş bir ekiple çalışmalarımızı yürüttük. Bu yolda 1 ton 352 kiloya veda ettik" dedi.

Türkiye'nin yetişkin nüfusunun 3'te 1'inin obez olduğunu söyleyen Dr. Demir, yüksek vücut kitle endeksinin yani obezitenin; ölüme ve sakatlığa yol açan risk faktörlerinin başında geldiğini dile getirdi.

Anahtar istikrar

Obezite Merkezi'nin yaş günü kutlamasında konuşan Uzman Dr. Mehmet Cenk Belibağlı ise merkezde hastaları bütün olarak ele aldıklarını dile getirdi. Titiz bir tedavi süreci yürüttüklerini ve her hastayla birebir ilgilenildiğini ifade eden Dr. Cenk Belibağlı, programa vücut kitle endeksi 30 ve üzeri olan kişilerin kabul edildiğinin altını çizdi.

Obeziteyle mücadelenin anahtarının bilinç ve davranış değişikliğinin olduğunu belirten Belibağlı, "Obezite Merkezi'nde uzun çalışmalar sonucu oluşturulmuş, yüzde 100 başarıyı hedefleyen ve 6 modülden oluşan bir tedavi süreci uyguluyoruz. Tüm modüllerde, hastalarımız uzman hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve yaşam koçuyla birebir görüşmeler yapıyor ve grup eğitimlerine katılıyor" dedi.

Obezite Merkezi'nde uygulanan modülleri de anlatan Uzman Dr. Mehmet Cenk Belibağlı şunları kaydetti:

"Hastamız bize başvurduğunda obezite problemini tetikleyen fizyolojik veya biyolojik bir sebep var mı araştırıyoruz. Ciddi bir hastalığı varsa önce bunun için adım atıyor ve ilgili kliniğe yönlendiriyoruz. Tıbbi anlamda önemli müdahale gerektirmeyen obezite tanısı almış hastalarımızı programımıza kabul ediyoruz. Hastalarımız toplamda 50 hafta boyunca başlangıçta haftada 1 gün olmak üzere, daha sonra iki haftada bir ve son modülde de ayda 1 gün merkezimize gelerek ekibimizin düzenlediği eğitim toplantılarına katılıyor. İrade, istek gibi duygusal motivasyon kaynakları çok kırılgan olduğu için biz bunları bilgi ve tekrar ile sağlamlaştırıyoruz. Önce bilinç değişikliği ve sonrasında da davranış değişikliği oluşturuyoruz. İsteyince değil bilince olabilecek bir şey."

Kutlamalar sonunda, 1 yıl içinde ilaç kullanmadan ve operasyona ihtiyaç duymadan obeziteden kurtulan hastalara ödül verildi.

Obezite Merkezi'nin "1 Yılda 1 Ton Maratonu'nun şampiyonu verdiği 30 kilogram 800 gram ile 1'incilik kupasının sahibi oldu. Obezite Merkezi'nde tedavi süreci devam eden 230 hasta içerisinden hedeflediği kiloya en çok yaklaşan 7 hastaya da madalya verildi.

Kaynak: İHA