Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi kendi binasında hasta kabulüne başlıyor.

Ülke genelinde "Yeni Normalleşme" sürecine girilmesiyle birlikte Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren, hastalarını kendi binasıda kabul edecek.Covid-19 küresel pandemisi ile mücadele eylem planı çerçevesinde acil durumlar için faaliyetlerini Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürüten obezite merkezi, yeni normalleşme sürecinde 8 Haziran Pazartesi günü kendi yerinde faaliyetlerine başlayacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu; "Covid-19 Pandemisi sürecinde ülkemizde alınan tedbirlerle yeni normalleşmeye geçilmektedir. Pandemi süresinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımıza rahmetler diliyorum. Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz binasında yürüttüğü sağlık hizmetleri, eğitim ve araştırma merkezimizde yeni normalleşmede halkımızın ve hastalarımızın sağlık hizmeti alırken riskli durumlarla karşı karşıya gelmemeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Aldığımız tedbirlere hasta ve yakınlarının uyması ile sorunsuz bir şekilde hizmetlerimizi yürüteceğimize inanıyorum. Bu süreçte Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, (Covid-19) ile mücadele eden Araştırma görevlilerimize, Öğretim Üyelerimize, Hemşirelerimize, diğer sağlık mensubu çalışanlarımıza, Merkezimizin idari ve akademik çalışanlarına, hastalarımız ve yakınlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Bayraktaroğlu ayrıca merkeze gelecek olan hastalardan; randevu alarak gelmeleri, maske ile gelmeleri fiziki mesafe kurallarına mutlaka uymaları,Merkez girişinden itibaren merkezimiz (covid-19) pandemi eylem rehberi çerçevesinde alınan tedbirlere ve kurallara uymaları gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA